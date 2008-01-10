В Киевском СИЗО еще одна смерть - самоубийство совершила женщина

Прокуратура Киева провела проверку по факту смерти в Киевском СИЗО осужденной Ларисы Цыганковой, которая 25 декабря 2007 года ночью совершила самоубийство.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе осмотра места события обнаружена предсмертная записка умершей, в которой она не соглашалась с приговором Соломенского райсуда и не признавала своей вины в совершении убийства.

По указанному факту самоубийства Шевченковским РУ ГУ МВД Украины в Киеве из-за отсутствия события преступления в возбуждении уголовного дела отказано. Прокуратурой Шевченковского района проверяется законность принятого решения.

Кроме того, по результатам проверки, обнаружены нарушения закона о предварительном заключение. В частности, должностными лицами Киевского СИЗО был ослаблен контроль за поведением Цыганковой, которая стояла на учете как склонная к самоубийству, психологическая работа с ней проводилась формально.

По выявленным правонарушениям прокуратурой Киева начальнику управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний внесены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

По результатам проверок, проведенных Генпрокуратурой и прокуратурой Киева в 2007 году по фактам двух убийств и других смертей, которые имели место в Киевском СИЗО во втором полугодии 2007 года, внесено 5 документов прокурорского реагирования.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 23 должностные лица, из них 2 – уволены с занимаемых должностей.

В отношении заместителя дежурного помощника начальника СИЗО прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело, которое направлено в Шевченковский райсуд Киева.

Кроме того, соответственно решениям Апелляционного суда Киева и Шевченковского райсуду к лицам, которые в Киевском СИЗО совершили убийства Орлова и Постникова, в связи с их невменяемостью, применены принудительные меры медицинского характера.

Украинская правда