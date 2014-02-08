Земфира обвинила авторов церемонии открытия Олимпиады в незаконном использовании песни

"Первый канал проигнорировал все возможные договоренности и использовал мой трэк без согласия. Это прямое нарушение авторских прав. Это беспредел) Открытие отличное! Костя, (генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - ред.)поздравляю! но ... вы делаете все что хотите?", - написала Земфира на своем официальном сайте.

На открытии Олимпиады прозвучал ремикс на песню "Хочешь" (2008). Ранее Земфира изъявляла желание принять участие в открытии Олимпиады и даже обращалась с таким предложениям к организаторам, но получила отказ.