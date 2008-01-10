Во-первых, в-третьих и в-четвертых о повышении учетной ставки Нацбанка

Целесообразность повышения учетной ставки Национального банка Украины с 8% до 10%, с целью вернуть инфляцию к умеренным уровням, является весьма сомнительной.

Такое мнение выразил УНИАН директор аналитического департамента инвестиционной группы "АРТ-Капитал" Владимир ОВАДЕНКО.

По его мнению, целесообразность данного шага сомнительна потому, что высокая инфляция в 2007 г. имела ряд объективных предпосылок, не связанных с монетарной политикой.

Во-первых, отметил В.ОВАДЕНКО, высокие темпы инфляции в 2007 г. – это глобальная тенденция, связанная с повышенным спросом на различные виды сырья (в т.ч. нефть, железорудное сырье, черные и цветные металлы, уголь, кокс), на сельхозпродукцию.

Второй причиной инфляции он назвал высокие цены на энергоносители в мире (на уровне исторических максимумов), которые дали старт вторичной инфляции через повышение затрат на производство продукции и рост накладных расходов. Особенно этот фактор актуален для Украины, подчеркнул В.ОВАДЕНКО. После резкого роста цен на газ в 2006 г., цены на промышленную продукцию в Украине в 2007 г. выросли на 23,3%, объяснил он.

В-третьих, напомнил В.ОВАДЕНКО, сейчас в мире происходит коренное изменение спроса на сельхозпродукцию, что привело к резкому росту цен (в т.ч. и в Украине – цены на продовольственные товары увеличились на 22,9%).

Четвертой предпосылкой высокой прошлогодней инфляции представитель инвестиционной группы считает то, что росту ликвидности в Украине способствовали крупные сделки по слиянию-поглощению банков и предприятий промышленности. Стремительно развивающаяся банковская система также стала источником дополнительных средств в экономике, что, тем не менее, не привело к значительному сокращению кредитных ставок для бизнеса, добавил он.

Как считает В.ОВАДЕНКО, «поскольку вышеуказанные факторы имеют немонетарный характер, попытки решить проблему монетарными средствами вряд ли окажутся удачными».

Таким образом, по его мнению, «повышение учетной ставки неизбежно приведет к росту ставок по кредитам, что больно ударит по малому и среднему бизнесу». Ухудшение условий кредитования на фоне предвыборных обещаний премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и раздутой расходной частью бюджета способны привести к заметному замедлению темпов роста экономики, считает В.ОВАДЕНКО. По его словам, «именно в неадекватно больших бюджетных социальных выплатах мы видим основные риски 2008 года».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил с 1 января 2008 года учетную ставку до 10% после снижения в мае 2007 до 8%.