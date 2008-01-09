Тимошенко: ”В отделении Ощадбанка вас встретит администратор”

Правительство намерено подкрепить выплату компенсаций за обесцененные сбережения Сбербанка СССР комплексом антиинфляционных мероприятий.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в эфире телеканала ICTV.

“Наша задача – организовать выплаты так, чтобы не спровоцировать ускорение инфляции, чтобы деньги, которые возвращаются людям, не обесценились уже по дороге в магазин. Ответственная власть выплату компенсаций должна подкрепить комплексом антиинфляционных мероприятий”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Именно поэтому, объяснила премьер-министр, правительство предложит вкладчикам дополнительно к тысяче гривен живыми деньгами возможность использовать остаток вкладов на погашение задолженности и текущую оплату жилищно-коммунальных услуг, на расчеты за обучение детей и приобретение товаров длительного потребления: телевизоров, холодильников, другой бытовой техники. По ее словам, правительство через месяц разработает соответствующий механизм, с помощью которого это можно будет сделать.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что вкладчикам для регистрации необходимо предъявить в Ощадбанк сберкнижку, паспорт с ксерокопией и идентификационный номер. “В отделении банка вас встретит администратор, который поможет оформить все необходимые документы. Уже через три дня после регистрации деньги будут зачислены на ваш счет”, - отметила премьер.

По ее словам, если вклад не превышает одной тысячи гривен, то будет начислена полностью вся сумма. “Если же вклад больше тысячи гривен, вы получите первую выплату в размере одной тысячи гривен. Дело вашего выбора, как лучше распорядиться этими деньгами – либо забрать их наличными, либо хранить на счету в Ощадбанке под 13,5 процентов годовых”, - подчеркнула глава правительства.

Она также призвала всех граждан, особенно пожилых людей, не волноваться и не стоять в больших очередях. “Перерегистрация вкладов и выдача сбережений не ограничены во времени. Дай бог вам здоровья, и каждый гарантированно получит то, что предусмотрено бюджетом”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.