На Троещине утонули два киоска и полсотни машин (фото)
От мороза лопнула труба
Это случилось из-за лопнувшей от мороза трубы.
Праздничный вечер 7 января испортил настроение автомобилистам с Троещины. На стоянке возле остановки на улице Данькевича под водой оказались полсотни автомобилей. Потоком также смыло два киоска.
Причиной происшествия стала лопнувшая водопроводная труба, практически метр в диаметре, которую, по всей видимости, прорвало из-за сильного мороза и долгих лет эксплуатации. Хлеставшая вода из-под земли вода тотчас превращалась в лед, «бетонируя» автомобили, стоящие на стоянке.
- На месте аварии пожарные всю ночь откачивали воду, стараясь спасти машины. Зрелище было не для слабонервных, - рассказал «Комсомольской правде в Украине» сотрудник пресс-службы столичного управления МЧС Александр Хорунжий.
Многие водители вызвали страховых комиссаров, которые, пробираясь по льду, констатировали факты повреждения. После составления актов два трактора вырывали машины из ледяного плена.
|Фото Магнолии ТВ
На время работ «Киевводоканал» перекрыл воду на этом участке. Но, к несчастью, вода подмыла еще и два ларька, стоящих возле остановки. Вскоре они провалились под землю.
- Пока говорить об возмещении ущерба рано, - говорит правозащитник Эдуард Багиров. - Специальная комиссия должна сделать выводы о случившемся и уж потом станет ясно, кто должен возместить ущерб владельцам автомобилей. В любом случае виновник тут - хозяин трубы, будь то коммунальное либо государственное предприятие. Но если же авария произошла из-за природных катаклизмов, в этом случае в ответе за случившиеся городские власти.