На Троещине утонули два киоска и полсотни машин (фото)

Это случилось из-за лопнувшей от мороза трубы.

Праздничный вечер 7 января испортил настроение автомобилистам с Троещины. На стоянке возле остановки на улице Данькевича под водой оказались полсотни автомобилей. Потоком также смыло два киоска.

Причиной происшествия стала лопнувшая водопроводная труба, практически метр в диаметре, которую, по всей видимости, прорвало из-за сильного мороза и долгих лет эксплуатации. Хлеставшая вода из-под земли вода тотчас превращалась в лед, «бетонируя» автомобили, стоящие на стоянке.

- На месте аварии пожарные всю ночь откачивали воду, стараясь спасти машины. Зрелище было не для слабонервных, - рассказал «Комсомольской правде в Украине» сотрудник пресс-службы столичного управления МЧС Александр Хорунжий.

Многие водители вызвали страховых комиссаров, которые, пробираясь по льду, констатировали факты повреждения. После составления актов два трактора вырывали машины из ледяного плена.

На время работ «Киевводоканал» перекрыл воду на этом участке. Но, к несчастью, вода подмыла еще и два ларька, стоящих возле остановки. Вскоре они провалились под землю.

- Пока говорить об возмещении ущерба рано, - говорит правозащитник Эдуард Багиров. - Специальная комиссия должна сделать выводы о случившемся и уж потом станет ясно, кто должен возместить ущерб владельцам автомобилей. В любом случае виновник тут - хозяин трубы, будь то коммунальное либо государственное предприятие. Но если же авария произошла из-за природных катаклизмов, в этом случае в ответе за случившиеся городские власти.