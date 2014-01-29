Украина попала в пятерку самых несчастных стран мира

Самыми недовольными жизнью в своей стране считают себя жители государств, где недавно были войны или экономические катаклизмы.

Об этом пишет Newsru.com.

В исследовании приняли участие 70 тысяч человек из 65 стран, в том числе стран бывшего СССР. Респондентам было предложено назвать страну, в которой они хотели бы проживать.

Только 38% людей заявили, что счастливы у себя дома и ничего не хотели бы менять. Лидером среди стран, в которые хотели бы перебраться все остальные, является США (9% голосов), еще по 7% участников исследования считают наиболее привлекательными Канаду и Австралию. За Швейцарию отдали 6% голосов, по 4% набрали Франция, Германия и Великобритания. Еще по 3% респондентов выбрали Италию и Саудовскую Аравию, 2% полагают, что были бы счастливы в Испании и 1% - в Бразилии.

В России тех, кому не надо никуда уезжать, оказалось около 31%. Те, кто несчастливы на родине, стремятся в Швейцарию (13%), Австралию (9%) и Германию (8%) куда сильнее, чем в США и Канаду (по 5%).

Как оказалось, россияне разделяют свои географические предпочтения с большинством жителей Восточной Европы. Жителям Ближнего Востока земным раем кажутся Саудовская Аравия (7%) и ОАЭ (4%), в Азии предпочли бы США (11%) или Австралию (9%). А каждый пятый африканец мечтает оказаться в США.

Самыми недовольными своей жизнью на родине оказались жители стран, пострадавших от войн, межнациональных конфликтов и экономических кризисов. Так, самое низкое количество людей, считающих свою жизнь в родной стране вполне счастливой, зафиксировано в Афганистане - 21%. В аутсайдерах также оказались Мексика и Польша (по 28%), Сербия (27%), КНР (26%), Украина, Косово и Пакистан (по 22%). Кроме того, в десятку "несчастливых" попала Франция (29%).

Больше всего довольных оказалось в Таиланде (73%), Австралии (66%), Аргентине, Швеции, Фиджи и Японии (по 61%), Колумбии (58%), Дании (54%), Бразилии и Финляндии (по 53%).