Неизвестные оторвали голову памятнику в Великих Сорочинцах

В Великих Сорочинцах (Миргородский р-н, Полтавская обл.) неизвестные повредили памятник "Героям революции 1905 года", сорвав с него латунную обшивку и оторвав голову одному из героев композиции. Памятник входит в реестр достопримечательностей истории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в дежурную часть Миргородского горотдела милиции поступило сообщение от председателя сельского совета Великих Сорочинцев о том, что в ночью в селе по ул. Гоголя неизвестные повредили памятник "Героям революции 1905 года", сорвав латунную обшивку с памятника.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Она установила, что у мужской скульптуры отсутствует голова, изготовленная из гипса и обшитая медью. Голову вскоре обнаружили спрятанной в подвальном помещении здания бывшей почты, расположенной на расстоянии 30-40 метров. Обнаруженная часть скульптуры изъята.

В совершении данного преступления подозревается 33-летний житель Великих Сорочинцев. Устанавливается его место нахождения и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 298 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).