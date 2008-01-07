Житомирщина планирует свыше 200 мероприятий для подготовки к Евро-2012

Житомирская область в проекте региональной программы подготовки и проведения в Украине финальных соревнований чемпионата Европы- 2012 по футболу предусматривает реализацию свыше 200 мероприятий на общую сумму 7,3 млрд. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на этом акцентировал заместитель председателя ОГА Игорь ОРЛОВ на заседании рабочей группы с подготовки и проведения в Украине финала Евро-2012.

«Перед нами поставлена важная задача – мобилизировать общие усилия государства, органов власти на местах, общества, частного капитала для того, чтобы должным образом на территории области подготовить спортивную, сервисную, транспортную и туристическую базу к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу», - сообщил И.ОРЛОВ.

Он призвал членов рабочей группы оперативно определиться с конкретными мероприятиями программы.

По его словам, государство будет финансировать лишь стратегические проекты. «Развитие сферы обслуживания, услуг, развлечений, усовершенствование туристической и спортивной инфраструктуры ложится исключительно на плечи местных органов власти – за счет средств местных бюджетов, привлечения инвестиций, других источников», - подчеркнул И.ОРЛОВ.

Он сообщил, что в проекте региональной программы в области предусмотрено реконструкцию автомагистрали Киев-Чоп, реконструкцию мостов, усовершенствование инфраструктуры железнодорожных станций, благоустройства уличного освещения городов, построение новых спортивных площадок, гостиниц и заведений общественного питания, реконструкцию плавательного бассейна, строительство ледового дворца. По его словам, также запланирована модернизация реанимационных отделений больниц районов области, расположенных вблизи автотрассы Киев-Чоп.

За предварительными расчетами специалистов, на реализацию мероприятий житомирской региональной программы с Государственного бюджета понадобится 5 млрд. грн., из них 4,7 млрд. грн. – на возобновление транспортно-дорожного комплекса. В частности, на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог - 4,6 млрд. грн., на реконструкцию инфраструктурных объектов железной дороги – 13,5 млн. грн.