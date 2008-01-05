На Рождество синоптики обещают сильный мороз

Украинские синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 6 января, в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью -13-19, в Карпатах и в восточных областях местами -20-25. Днем 6-11 мороза. В западных областях и в южной части ночью -10-15, днем -3-8. В Закарпатье ночью -2-7, днем около нуля.

В воскресенье осадков не будет, лишь в западных областях снег, метели. На дорогах Украины местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы 15-20м/с.

В Киеве и области в этот день без осадков. Температура в Киеве ночью -14-16, днём -7-9. По области ночью -13-18, днем -6-11.

В понедельник, 7 января, в восточной части страны погода существенно не изменится. На остальной территории небольшой и умеренный снег, мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега. Повышение температуры на 3-6 градусов.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области ночью без существенных осадков, днем снег, местами метель. Температура ночью -10-15, днем -4-9.

ICTV