Маланка - карнавал по-украински. Фотогалерея

УНИАН собрал самые интересные фото с празднования в Белелуе Ивано-Франковской области и Вашковцах, городке Черновицкой области, представители которого не раз становились победителями маланковского фестиваля в Черновцах.

Празднуя Маланку, украинцы переодеваются в разнообразные костюмы и маски - от демонических персонажей наподобие черта до более обыденных и привычных, таких как милиционер или охотник.

Вечером в Вашковцах участники фестиваля традиционно топят злых духов в реке Глыбочок, то есть купаются в ледяной воде.

Примечательно, что официальная церковь относится к празднику скорее недоброжелательно. Так, недавно УНИАН сообщал, что священники УПЦ КП в Черновцах призвали людей не участвовать в международном фестивале Маланкафест, поскольку это "языческий шабаш", да еще и организован "властью".

Недавно в украинский прокат вышел документальный фильм «Красная Маланка», который снимался в селе Красное (Красноильск) Черновицкой области, населенном преимущественно румынами, традиции «маланкарства» которых, с одной стороны, являются частью всеукраинской традиции, а с другой, имеют яркий и неповторимый собственный облик.