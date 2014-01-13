В Донецке задержаны двое 19-летних злоумышленников, которые убили охранника магазина

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, тело мужчины с явными телесными повреждениями обнаружила жительница близлежащего дома, вышедшая на прогулку с собакой, она и вызвала милицию. Потерпевший лежал возле магазина, в котором работал, рядом были разбросаны его банковские карты и пустой кошелек.

Милиционеры установили, что 58-летний охранник всего несколько дней работал на этой должности. В то утро он получил хлеб и ожидал прихода продавцов.

Двое 19-летних ранее судимых местных жителей после распития алкоголя около 4 часов утра, завидев стоящего в одиночестве возле магазина охранника, решили завладеть его имуществом. Злоумышленники напали на мужчину, жестоко избили, причинив ему открытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался на месте. После злоумышленники забрали из кошелька охранника 54 гривны и скрылись.

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В тот же день подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска Кировского райотдела милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По всем фактам уголовных правонарушений, совершенных ими, ведется расследование.

В настоящее время открыто уголовное производство по п. 6 и 12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Согласно санкции статьи, фигурантам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.