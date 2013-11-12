В Харькове произошел налет на ювелирный магазин, ранены охранник и милиционер

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, сегодня днем в торговый павильон вошли четыре мужчины и выстрелили в охранника. Он получил два ранения.

Потом, угрожая ножами и пистолетом, нападающие вынудили продавцов лечь на пол. Разбив стекло витрины, они похитили ювелирные изделия.

Когда разбойники покидали место преступления, раненный охранник открыл по ним огонь. Шум выстрелов привлек внимание прохожих, которые и вызвали милицию.

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По горячим следам один из нападающих (1988 года рождения) был задержан. Однако он оказывал сопротивление правоохранителям, вследствие чего 30-летний старший лейтенант милиции получил ранение.

На данное время и милиционер, и охранник доставлены в больницу. Милиционер находится в стабильно тяжелом состоянии.

В ЕРДР внесено два уголовных производства по фактам разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины) и посягательства на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 348 УК Украины).

Прокуратура района назначила процессуальных руководителей в производствах, проводятся необходимые следственные действия, направленные на поиски остальных грабителей.