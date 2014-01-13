Возврат нормы о возмещении НДС аграриям поддержит зернопроизводителей, - эксперты

В частности, Мария Колесник, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА», отмечает, что «очень лестные отзывы прозвучали сразу после принятия законопроекта 3757, как со стороны профильных ассоциаций, так и со стороны самих аграриев».

Во-первых, подчеркивает эксперт, принятие закона – это гарантия инвесторам, что правила игры не изменились, и правительство выполняет обязательства, которые оно взяло на себя 2 года назад, когда эта норма была отменена именно на срок 2 года. Во-вторых, экспортеры зерна начинают работать в обычном правовом поле как экспортеры других товаров. При этом, отмечает Мария Колесник, такой понижающий фактор, как невозвращение НДС перестает действовать, формируя закупочные цены для аграриев: «В итоге селяне должны были бы получить более высокую, чем до начала действия закона, закупочную цену на зерно, что на фоне падения мировых цен было бы очень уместно».

В свою очередь директор департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики Виталий Саблук отметил ценность данного закона для поддержки отечественных производителей зерна и развития украинского АПК в целом. «Я надеюсь, что это будет выгодно, в первую очередь производителям зерна. Они почувствуют это из-за роста доходности, выручки с каждого гектара, и это будет поддерживать их долгосрочный интерес к включению зерновых в сев, к инвестициям в технику, семена, технологии, средства защиты растений», - заявил эксперт.

По его словам, по статистике, мировые цены просели на 28-31 %, в зависимости от культуры, примерно на столько же возросло валовое производство. «Но в то же время, - уточняет эксперт, - по оценкам наших институтов , в прошлом году произошло увеличение расходов производителями на гектар на 12-13 % - это были вложения в качество семян , в защиту растений».

В результате, констатирует директор департамента Минагрополитики, у сельхозпроизводителей остается всего несколько процентов рентабельности. «Это довольно мало, это убивает мотивацию, уничтожает долгосрочный интерес к зерновым культурам, которые являются основой продбезопасности. Поэтому любые механизмы, которые будут способствовать росту доходности самих производителей, будем надеяться, помогут удержать эту долгосрочную мотивацию», резюмирует эксперт.

«Когда есть долгосрочная мотивация в экономике - она является основой для расширения производства», - напомнил Виталий Саблук.

В то же время, он подчеркивает, что в министерстве понимают и опасения зернотрейдеров, которые являются посредниками в цепи от производителей к конечному потребителю, и не желают «возиться» с возвратом НДС. Однако, обращает внимание Виталий Саблук, практически все зернотрейдеры - мультинациональные, и более защищены, чем мононациональные производители зерна, поскольку имеют, в частности, «подушку» в виде рынков других стран и возможность кредитоваться по низким процентным ставкам.

Директор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий полагает, что принятие данного закона улучшит финансовую ситуацию в первую очередь тех производителей, которые непосредственно являются экспортерами своего зерна.

Наравне с производителями-экспортерами основными выгодополучателями данного закона эксперт считает государственных экспортеров: ГПЗКУ и Аграрный фонд. «Они получат дополнительные средства», - отметил Николай Верницкий.