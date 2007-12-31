Командующий Черноморским флотом поздравляет с Новым годом

Командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ считает одним из самых главных направлений деятельности Черноморского флота в 2008 году развитие и укрепление конструктивных партнерских отношений между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, в новогоднем приветствии крымчанам, севастопольцам, морякам-черноморцам, ветеранам войны и труда А.КЛЕЦКОВ, в частности, отметил: «2008 год принесет с собой новые реалии, новые задачи. Однако уверен, что это не повлияет на одно из самых главных направлений деятельности Черноморского флота - развитие конструктивных партнерских отношений между Россией и Украиной».

Командующий не сомневается, что «2008 год откроет новые перспективы для нашего сотрудничества».