Винницкие власти прибавили денег на празднование

Исполнительный комитет Винницкого городского совета увеличил финансирование мероприятий к новогодним и рождественским праздникам на 21,21% или на 140 тыс. грн. сравнительно с 2006 годом – до 800 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Винницкого горисполкома.

На выделенные из городского бюджета средства 30 тыс. грн. потрачено на монтаж главной городской елки высотой 28 метров, 300 тыс. - на подарки детям, 200 тыс. грн. - на организацию ряда культурно-массовых и спортивных новогодних мероприятий.

Главная новогодняя елка Винницы установлена в Центральном городском парке культуры и отдыха им. М.Горького.

Кроме того, с 26 декабря в городе начались праздничные мероприятия, которые продлятся до 14 января 2008 года.