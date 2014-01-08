Правительство хочет запретить хулиганам ходить на футбольные матчи

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей)" (регистрационный номер 3837).

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Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В соответствии с ними, запрет на посещение футбольных матчей применяется в случаях, установленных этим Кодексом, к лицам, совершившим административные правонарушения на территории спортивного сооружения, на котором проводится футбольный матч. Запрет на посещение футбольных матчей назначается районным, районным в городе, городским или горрайонным судом (судьей) на срок от шести месяцев до двух лет. В примечании сказано, что под футбольным матчем следует понимать спортивное соревнование по футболу между двумя командами, которое проходит на территории Украины в пределах чемпионата, первенства, Кубка Украины и Суперкубка Украины, а также под эгидой ФИФА и/или УЕФА.

Данным законопроектом предусмотрено ввести такое запрет, в частности, за мелкое хулиганство, то есть нецензурное ругательство в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, которые нарушают общественный порядок и покой граждан. Такое запрет может быть применен и к тем, кто наказан за стрельбу из огнестрельного или холодного метательного оружия, приспособления для отстрела патронов, занаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, или пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, а также в отведенных местах с нарушением установленного порядка. Кроме того, запрет может быть наложен и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при выполнении им служебных обязанностей, а также за совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка. Такой запрет может быть и за “публичные призывы в любой форме к невыполнению распоряжений или требований работника милиции или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка или распространения заведомо неправдивых сведений с целью провокации неповиновения законному требованию работника милиции или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, если эти действия привели к нарушению общественного порядка”.

Также предусматривается введение новой статьи “Нарушение запрета посещать футбольные матчи”. Ею предусматривается, что нарушение запрета посещать футбольные матчи, то есть пребывание лица, которому запрещено посещать футбольные матчи, на территории спортивного сооружения во время проведения футбольного матча, влечет за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Данным законопроектом предусматривается введение термина билет как “документ, который дает зрителю право прохода на территорию спортивного сооружения и обязательным реквизитом которого является фамилия и имя его владельца”. При этом отмечается, что порядок изготовления и распространения билетов определяется Кабинетом министров Украины. Кроме того, законопроектом предусматривается введение системы турникетов с электронными средствами считывания информации с билета.

Законопроектом предусматривается, что в обязанности организатора футбольного матча входит и обеспечение проверки у зрителей документов, удостоверяющих личность, во время продажи им билетов с целью выявления лиц, которым запрещено посещать футбольные матчи, а также информирование органов внутренних дел о пребываниях лиц, которым запрещено посещать футбольные матчи, на территории спортивного сооружения.

В соответствии с законопроектом, работники службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) во время проведения футбольного матча, а также непосредственно до и после матча имеют право в установленном законодательством порядке осуществлять с привлечением стюардов осмотр зрителей и требовать у них предъявления документов, удостоверяющих личность, во время входа на территорию спортивного сооружения или пребывания на нем.

В законопроекте предусмотрено, что зрители обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, представителям организатора футбольного матча, уполномоченным на реализацию билетов, во время их приобретения, а также стюардам, работникам службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) или органов внутренних дел по их требованию при входе на территорию спортивного сооружения или пребывания на нем.

Данным законопроектом предусмотрено, что проход на территорию спортивного сооружения запрещается зрителям в случаях: отсутствия у них соответствующего билета; их отказа от осмотра работниками милиции, службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) или представителями обслуживающего персонала спортивного сооружения, который проводится в установленном порядке, и предъявления по их требованию документов, удостоверяющих личность; нарушения ими установленных правил относительно пронесения на территорию спортивного сооружения соответствующих предметов или веществ; их пребывания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; недостижения ими 14-летнего возраста и пребывания без сопровождения взрослого; вступления в законную силу судебного решения о запрете им посещать футбольные матчи.

Законопроектом предусмотрено, что органы внутренних дел с соблюдением требований законодательства в сфере защиты персональных данных предоставляют организаторам футбольных матчей данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения лиц, которым запрещено посещать футбольные матчи, и срок, на который им запрещено посещать футбольные матчи, с целью предотвращения продажи билетов таким лицам и недопущения их на территорию спортивных сооружений. Порядок предоставления сведений организаторам футбольных матчей определяется Кабинетом Министров Украины. В случае выявления на территории спортивного сооружения зрителя, которому запрещен проход на него, этот человек в установленном законодательством порядке выводится за пределы спортивного сооружения.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день запрет на посещение футбольных матчей существует в более чем двух десятках стран Европы, включая Великобританию, Испанию, Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Россию, Сербию, Турцию, Францию, Хорватию, Швецию и Швейцарию. По данным английской полиции, 92% лиц, в отношении которых были приняты решения о запрете на посещение футбольных матчей, в дальнейшем не допускали нарушений.