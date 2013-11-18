В Чернигове футбольные фаны применили против милиции слезоточивый газ

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВС в области, инцидент произошел в субботу, 16 ноября, вечером на стадионе им. Ю.А. Гагарина в Чернигове во время футбольного матча между черниговской "Десной" и харьковском "Гелиосом".

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По информации правоохранителей, в конце матча со стороны дальней трибуны на забор влезли молодые люди, которые развесили баннер с нецензурным ругательством и зажгли файер. Сотрудники милиции, обеспечивавшие охрану общественного порядка в том секторе стадиона, сделали замечание и потребовали затушить файер. Вместо этого в ответ молодые люди начали выражаться в адрес милиционеров нецензурной бранью.

Когда милиционеры приблизились к хулиганам впритык, чтобы вынудить их спуститься с ограждения, они применили слезоточивый газ, а один из них еще и бросил в работника милиции зажженный файер.

Во время задержания парни оказали сопротивление милиционерам и пытались убежать. Двое из них были задержаны – 16-летний житель Нежина и 20-летний житель Славутича. У задержанных работники милиции изъяли 2 баллончика со слезоточивым газом и дымовую шашку военного образца.

После прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения парней доставили в Черниговский городской отдел милиции. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 185 "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего". Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 136 грн до административного ареста сроком до 15 суток. Также был составлен админпротокол по ст. 195-6 КУоАП ("нарушение порядка производства, хранения перевозки, торговли и использования пиротехнических средств"), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 595 до 1700 грн.

После составления административных протоколов, нарушителей отпустили домой.

Между тем, некоторые местные СМИ со ссылкой на участников инцидента сообщают, что милиционеры сами применили слезоточивый газ, реагируя на поведение футбольных фанов. Таким способом черниговские ультрас протестовали против событий, связанных с прессингом болельщиков со стороны милиции и футбольных функционеров в томе числе и других городах Украины.