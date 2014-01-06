В Киеве взорвался внедорожник (фото)

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент случился в 07.45.

На месте работают взрывотехнические группы, которые выясняют причины взрыва транспортного средства, принадлежащего местной жительнице.

Читайте также: В Черниговской области на трассе взорвался автомобиль

По данным милиции, во время инцидента никто не пострадал.

Информация внесена в Единый учет Дарницкого районного управления. Проводится проверка.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет любой информацией по поводу случившегося, не быть безразличными, и звонить по телефону на спецлинию «102».