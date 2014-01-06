В Киеве взорвался внедорожник (фото)
10:53, 06 января 2014Общество
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Сегодня утром на ул. Вишняковской в Дарницком районе Киева взорвался припаркованный внедорожник.
Фото : Вконтакте, Александра Рожко
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент случился в 07.45.
На месте работают взрывотехнические группы, которые выясняют причины взрыва транспортного средства, принадлежащего местной жительнице.
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По данным милиции, во время инцидента никто не пострадал.
Информация внесена в Единый учет Дарницкого районного управления. Проводится проверка.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет любой информацией по поводу случившегося, не быть безразличными, и звонить по телефону на спецлинию «102».
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