Преступная группа распространяла сильнодействующие лекарства

В Донецкой области сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным распространением сильнодействующих лекарственных препаратов, в частности трамадола.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Донецкой области, в группу входили 5 человек во главе с ранее судимым 24-летним жителем г. Красноармейска. Члены группы сбывали сильнодействующие лекарственные препараты чаще всего на рынках города и в салонах мобильной связи.

В ходе проведенных обысков у злоумышленников изъято около 3 тыс. таблеток трамадола, одна ручная граната, холодное оружие, валюта, наложен арест на четыре автомобиля и два дома.

В отношении членов данной ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам ст. 321 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов).

В настоящее время четверо фигурантов по делу арестованы, один находится под подпиской о невыезде.