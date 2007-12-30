Директора вагона-ресторана поезда «Москва-Одесса» поймали с 370 кг икры

Свыше 370 кг красной икры и мяса крабов обнаружили пограничники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками Глуховской таможни. Деликатесы были выявлены совместной группой досмотра во время погранично-таможенного контроля поезда сообщением «Москва-Одесса» в пункте контроля «Конотоп».

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, 14 ведер икры 53-летний гражданин России, директор вагона-ресторана, спрятал на кухне, под холодильником и в яме-холодильнике. А 288 баночек консервированного мяса крабов – в нише для посуды.

«В общей сложности выявлено свыше 371 кг красной икры и около 70 кг мяса крабов», - рассказал А.ШИШКА.

Деликатесные продукты, стоимость которых согласно предварительной оценке составляет около 145 тысяч гривен, изъяты в установленном порядке и переданы сотрудникам таможни.