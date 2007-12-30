Какие последствия принесет повышение Нацбанком учетной ставки?

Повышение Национальным банком Украины учетной ставки до 10% не повлияет на размер ставок по кредитам и депозитам коммерческих банков.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал председатель правления ЗАО «Банк НРБ» Владислав КРАВЕЦ.

По его словам, повышение учетной ставки обусловлено желанием Нацбанка «классическими методами» бороться с инфляционными тенденциями, в частности путем уменьшения объема денежной массы.

В.КРАВЕЦ отметил, что на сегодня уровень кредитных и депозитных ставок не имеет четкой привязки к учетной ставке Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением от 29 декабря 2007 года № 492 с 1 января 2008 года повысил учетную ставку с 8% до 10%

Справка УНИАН. В сентябре 2004 г. размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 г. размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%, в мае 2007 г. – снижен до 8%.

В соответствии с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2007 год, темпы прироста денежной массы в 2007 г. должны составить 28-33%, при этом, по данным НБУ, в Украине денежная масса в ноябре увеличилась на 3,4% - до 366,3 млрд. грн., в январе-ноябре - на 40,3%.