Яценюк: Ющенко не подпишет бюджет...

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет закон о государственном бюджете, если там будут нормы, не дающие возможность Украине вступить во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил на сегодняшнем заседании парламента.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что ему “только что передали позицию Президента” по этому вопросу. А.ЯЦЕНЮК обратился к председателю Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергею ТЕРЕХИНУ и министру финансов Украины Виктору ПИНЗЕНИКУ, отметив, что Президент Украины не намерен подписывать закон о государственном бюджете Украины в том случае, «если будут учтены те предложения, которые фактически не дают возможности Украине вступить в ВТО». По его словам, об этом необходимо сказать для того, «чтобы потом не было вопросов о том что, кто, когда, с кем и в какой ситуации».

В ответ министр финансов Украины В.ПИНЗЕНИК отметил, что правительство не отступало от позиций, которые касаются вступления Украины в ВТО.