В Одесской области предприниматель нанял бригаду, чтобы воровать рельсы с путей на металлолом

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины на Одесской железной дороге, сотрудники линейного пункта на станции Первомайск-на-Буге линейного отдела на ст. Котовск задержали восьмерых мужчин, которые на 25-м подъездном пути демонтировали 46 метров железнодорожного полотна, вырезав автогеном 92 метра рельсов.

"Правоохранителям рабочие рассказали, что их нанял местный предприниматель, который сообщил, что у него якобы заключено соглашение с государственным предприятием «Одесская железная дорога» на демонтаж списанного пути», - рассказали в секторе.

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Ничего не подозревая, мужчины разобрали и порезали железнодорожные рельсы, демонтировав при этом детали верхнего строения пути, а именно: 300 накладок и подкладок, 270 болтов и 700 костылей. Часть украденных рельсов, вес которых превысил 4 тонны, и железнодорожные детали предприниматель успел вывезти на автомобиле в пункт приема металлолома, говорится в сообщении.

Сотрудники линейного отдела на ст. Котовск задержали 36-летнего жителя Николаевской области, который, нанял бригаду рабочих для демонтажа железнодорожного пути.

На прошлой неделе мужчине следственным отделением линейного отдела сообщено о подозрении по ч.1 ст. 185 (кража) УК Украины.

По словам начальника линейного отделения на ст. Котовск подполковника милиции Игоря Березовенко, поскольку подозреваемый пытался и дальше демонтировать железнодорожные пути, в его действиях также усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (покушение на совершение преступления является неоконченным, если лицо по причинам, не зависящим от его воли, не совершило всех действий, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца), ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц), УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.