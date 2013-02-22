Судебный исполнитель сдал в металлолом имущество судостроительного завода

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, хозяйственный суд Херсонской области в июне 2011 года своим решением обязал ОАО «Украинское Дунайское пароходство» в лице хозрасчетного отделенного структурного подразделения «Килийский судостроительный-судоремонтный завод» (КССРЗ) освободить территорию, принадлежащую ОАО «Херсонский судостроительный завод», от изготовленных секций судов, остатков давальческих ТМЦ и отходов металлолома.

Главный государственный исполнитель отдела исполнительной службы Комсомольского райуправления юстиции в г.Херсон при принудительном выполнении решения суда по своему усмотрению без участия должника, превышая служебные полномочия, принял решение о порезке металлических конструкций, которые принадлежали «КССРЗ», и продаже их в качестве металлолома. Таким образом, уничтожено имущество предприятия стоимостью почти 1,4 млн грн.

Прокурором г.Херсона сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Проводится досудебное следствие.