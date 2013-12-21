Умерла известная украинская журналистка и актриса Елена Чекан
14:04, 21 декабря 2013Общество
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В Киеве умерла украинская журналистка Елена Чекан, которая с первого дня работала в "Українському тижні"
Елена Чекан работала в "Українському тижні" / Фото : institutfrancais-ukraine.com
В Киеве после продолжительной болезни умерла известная украинская журналистка и актриса Елена Чекан, сообщает Тиждень.ua.
Елена Чекан родилась 26 апреля 1946 года в Киеве. Окончила Московское театральное училище имени Б.В. Щукина.
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В кино дебютировала в фильме Андрея Тарковского "Солярис".
Совместный с Юрием Макаровым фильм "Мой Шевченко" в 2002 году был номинирован на Шевченковскую премию. Елена Чекан работала в "Українському тижні" с первого дня журнала.
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