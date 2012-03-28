В Киеве найдена мертвой журналистка телеканала СТБ

Сегодня днем в Киеве в арендованной квартире найдена мертвой 30-летняя журналистка телеканала СТБ.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, тело молодой женщины было обнаружено в ванной комнате.

Как отметили в главке, видимых телесных повреждений на теле экспертами не обнаружено, в квартире все вещи были на своих местах.

Для установления причин смерти тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время в милиции не уточнили фамилию умершей.