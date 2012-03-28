В Киеве найдена мертвой журналистка телеканала СТБ

19:13, 28 марта 2012
Общество
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Сегодня в арендованной квартире найдена мертвой тележурналистка, хотя все вещи были на своих местах

Сегодня днем в Киеве в арендованной квартире найдена мертвой 30-летняя журналистка телеканала СТБ.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, тело молодой женщины было обнаружено в ванной комнате.

Как отметили в главке, видимых телесных повреждений на теле экспертами не обнаружено, в квартире все вещи были на своих местах.

Для установления причин смерти тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время в милиции не уточнили фамилию умершей.

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