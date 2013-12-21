Умер украинский журналист Игорь Слисаренко
12:54, 21 декабря 2013Мир
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Вчера ушел из жизни известный украинский журналист
Игорь Слисаренко был ведущим на "5 канале"
20 декабря ушел из жизни известный украинский журналист и телеведущий Игорь Слисаренко.
Об этом сообщает еженедельник «2000».
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Игорь Слисаренко родился 12 апреля 1966 года в городе Щорс Черниговской области. Окончил Киевский университет имени Шевченко, Лондонскую школу экономики и политических наук.
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