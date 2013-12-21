Умер украинский журналист Игорь Слисаренко

12:54, 21 декабря 2013
Мир
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Вчера ушел из жизни известный украинский журналист

Игорь Слисаренко

20 декабря ушел из жизни известный украинский журналист и телеведущий Игорь Слисаренко.

Об этом сообщает еженедельник «2000».

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Игорь Слисаренко родился 12 апреля 1966 года в городе Щорс Черниговской области. Окончил Киевский университет имени Шевченко, Лондонскую школу экономики и политических наук.

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