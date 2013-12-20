В Минздраве отчитались, сколько бюджетных средств сэкономили за 2013 год

О результатах государственных закупок в 2013 году рассказала журналистам начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Галина Довганчин во время брифинга, который состоялся сегодня в Министерстве здравоохранения Украины.

По ее словам, на выполнение бюджетных программ в 2013 году Минздрав Украины осуществило централизованных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, оборудования и автотранспорта на общую сумму 3 181,7 млн грн, что составляет 99,6% от годового плана финансирования. В частности, закуплено лекарств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования на 2 257,7 млн грн, специализированного автотранспорта для развития службы экстренной медицинской помощи на 921,4 млн грн и бланков листков нетрудоспособности для учреждений здравоохранения на 2,6 млн грн.

«По итогам этих закупок нам удалось сэкономить более 200 млн грн бюджетных средств. Всего за 2011-2013 годы мы сэкономили более полумиллиарда гривен и на эту сумму дополнительно закупили лекарства и изделия медицинского назначения. При этом качество их только повышалось, – продолжает Галина Довганчин. – Мы также ввели еженедельное информирование общественности о состоянии закупок – с ним можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава Украины. Также в каждом учреждении здравоохранения, где лечат онкобольных детей размещен информационный стенд о реальном наличии лекарств».

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Специалист Минздрава конкретизировала, что наибольшие объемы экономии бюджетных средств достигнуты на закупке лекарств для диагностики и лечения туберкулеза – более 26 млн грн, для профилактики и лечения ВИЧ/СПИД – 25,2 млн грн, иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения – около 24 млн грн, препаратов для лечения рассеянного склероза – 16 млн грн, препаратов для лечения онкобольных взрослого и детского возраста – более 25 млн грн, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета – более 7 млн грн и по другим направлениям обеспечения.

«По сравнению с 2012 годом цены снижены в среднем на 5-8%. Таким образом, третий год подряд система государственных закупок Минздрава Украины демонстрирует позитивные тенденции, ведь в условиях ограниченного финансирования эффективные закупки позволяют реализовывать наиболее социально важные государственные программы по охране здоровья», – подчеркнула Галина Довганчин.