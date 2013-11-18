Минздрав закупил «скорые» по ценам ниже среднерыночных – госэксперты

Такой взвод был сделан по итогам независимой оценки Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины и ГП «Внешторгиздат Украины» Минэкономразвития Украины».

«По общим выводам экспертных учреждений установлено, что цена автомобиля скорой медицинской помощи зависит от комплектации и качества оборудования. Следовательно, на рынке сформировались различные цены на автомобили. Колебания цен отмечаются и в секторе государственных закупок», - отметила начальник управления мониторинга государственных целевых программ и государственных закупок МОЗ Украины Галина Довганчин.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины, сегодня на рынке на автомобили скорой помощи типа А2 (на базе ГАЗ 32313) есть предложения в ценовом диапазоне 383 167 – 481 167 гривен. Минздрав закупил такие автомобили за 475 000 гривен за единицу. Что касается «скорых» типа В (на базе Peugeot Boxer), то ценовое предложение на рынке колеблется от 640 667 гривен до 689 852 гривен за единицу. Минздрав по результатам тендера заплатит за аналогичные автомобили скорой помощи 649 000 и 649 500 гривен. Стоимость «скорых» типа С (реанимобиль) сегодня составляет 837 000 – 932 628 гривен. Министерство заплатит за данные автомобили 844 000 гривен за единицу.

Также ГП «Внешторгиздат Украины» Минэкономразвития Украины» провело мониторинг аналогичных закупок АСМП за период с 2012 по октябрь 2013 года, как регионах, так и на центральном уровне. По данным этого исследования, «скорые» типа А2 закупались по ценам до 588 000 гривен (то есть, ), а при закупках машин типа В цены доходили до 818 000 гривен. За реанимобиль (тип С) могли заплатить и вовсе 1 275 000 гривен за единицу. Таким образом, предыдущие закупки обходились государству и местным бюджетам на 25%-50% дороже.

Исследования свидетельствуют, что Минздрав закупил автомобили скорой помощи по ценам ниже среднерыночных. И это при том, что требования к каретам скорой помощи и медоборудованию в них были существенно ужесточены. В новые «скорые» будет устанавливаться медицинское оборудование исключительно ведущих мировых производителей: Испании, Италии, США, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии, Сингапура, Кореи, а также Украины.