Тимошенко продлит мораторий на продажу земли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен быть продлен до тех пор, пока в стране будет создан рынок земли.

Об этом она заявила 27 декабря в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Мы будем продолжать мораторий (на продажу земли – УНИАН), пока мы не сделаем нормальное законодательное обеспечение этого процесса и не построим нормальный рынок», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув при этом, что срок моратория зависит от того, насколько быстро парламент сможет принять законы, касающиеся формирования рынка земли.

«Это зависит от парламента. Правительство все законопроекты подаст, и все будет делать, как следует», - подчеркнула она.

«Нельзя снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, когда нет практически ни одного необходимого закона, который создает рынок земли. Куда землю делать товаром..? Чтоб раскупили, как когда-то ваучеры за, извините, бесценок, а потом на вторичном рынке продавали за миллиарды? Нет рынка земли, не создан он. С другой стороны, вы правы, что теневой рынок сельскохозяйственной земли сегодня существует, сегодня землю сельскохозяйственного назначения меняют по назначению и практически продают в теневом режиме. Нужно как можно быстрее принимать все законы, которые формируют рынок земли, но землей должны владеть граждане Украины, которые живут и работают на этой земле», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день вся земля распаевана, однако государство не регулирует отношения собственника пая и арендатора. «Крестьянин должен получать больше процентов (за аренду земли – УНИАН), чем в банке, иначе ему надо землю продать, положить деньги в банк и получать проценты», - считает Ю.ТИМОШЕНКО. Она убеждена, что сегодня за аренду земли нужно платить не меньше 12% от ее реальной стоимости. «А у нас сегодня просто над крестьянами издеваются», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимім принятие в течение первого полугодия 2008 года комплекса законов, касающихся продажи земли, и убежден, что необходимо подготовить соответствующее законодательство и снять с 2009 года мораторий на продажу сельхозземель.

Справка УНИАН. В Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.