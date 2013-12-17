Украина сможет в разы увеличить поставки своей продукции в РФ – Путин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент России Владимир Путин сказал по итогам переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем.

«Реальный потенциал торгового сотрудничества, конечно, используется не в полной мере. Наметилась даже тенденция к сокращению встречных товарных потоков. Мы обсудили причины этого спада, договорились о ряде конкретных мер по восстановлению объема товарооборота, одобрили план действий по урегулированию торговых ограничений, нацеленный на упрощение защиты и антидемпинговых процедур», - сказал Путин.

«Убеждён, его реализация позволит в разы увеличить поставки украинской продукции в Россию и другие страны Таможенного союза. Существенно возрастёт загрузка промышленных предприятий на Украине, будут обеспечены дополнительные рабочие места», - подчеркнул он.

При этом Путин отметил, что Россия уверенно удерживает первое место в торговом балансе Украины – на уровне 30%, в то же время, Украина занимает шестое место в российском товарообороте с показателем 4,6%.

«Из стран СНГ Украина пока уступает Беларуси», - подчеркнул он.

Также Путин отметил, что значительное число граждан Украины работают в России - по официальным данным 1,5 млн человек, по неофициальным – практически 5 млн.

«Ежегодно эти граждане Украины, работающие в России, перечисляют своим семьям на поддержку где-то 2,3 млрд долл., это и существенный вклад в саму украинскую экономику», - заявил он.

Кроме этого, он обратил внимание, что растут российские капиталовложения на Украине, их объём достигает 1,5 млрд долл.

«Тысячи наших компаний, хочу это сказать – именно тысячи российских компаний представлены в металлургической, обрабатывающей, химической и других отраслях украинской экономики», - отметил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.