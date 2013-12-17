По итогам поездки Януковича в Москву подписали 14 документов

По итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписано 14 совместных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности подписан Протокол шестого заседания российско-украинской межгосударственной комиссии.

Также стороны подписали План российско-украинских мероприятий по совместному празднованию 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко в 2014 году, План действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013–2014 гг.

Кроме этого подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

В тоже время, стороны подписали Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году и Меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины.

Кроме этого, подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Также подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности. Подписан Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об определении пункта пропуска через российско-украинскую государственную границу «Куйбышево» для осуществления совместного контроля контрольными органами государств Сторон.

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Стороны подписали Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Государственной службой Украины по контролю за наркотиками; План совместных мероприятий Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации и Государственной Службой Украины по чрезвычайным ситуациям в контексте реализации межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий и Меморандум о взаимопонимании между Федеральным космическим агентством (Российская Федерация) и Государственным космическим агентством Украины относительно сотрудничества в области ракетно-космической промышленности.

Отдельно подписано Дополнения к контракту от 19 января 2009 года между Открытым акционерным обществом «Газпром» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах.