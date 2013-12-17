В тернопольской милиции отрицают, что специально злят сотрудников перед отправкой в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении сектору общественных связей Тернопольского областного управления милиции.

«Некоторые веб-сайты обнародовали сообщение о том, что в областях милиционеров дезинформируют и «зомбируют», демонстрируя им видео с места последних резонансных событий. В несколькоминутном ролике, якобы, специально подобраны кадры, которые должны спровоцировать правоохранителей на агрессию относительно гражданских. Кто как не правоохранители должны владеть самой полной и объективной информацией обо всех резонансных событиях, особенно тех, где вовлечено большое количество людей. Именно поэтому милиционерам и продемонстрировали реальные видеокадры с мест последних резонансных событий», – объясняют в милиции необходимость трансляции данного видео.

В областном управлении милиции заметили, что сейчас сложно разобраться в том водовороте информации, которая появляется в многочисленных СМИ, «ведь все обнародовали свое субъективное виденье ситуации».

«Именно поэтому нужно критически относиться ко всему услышанному и увиденному», – сказано в сообщении.

Обвинения в «зомбировании» в областном управлении милиции называют необоснованными и расценивают их как желание отдельных личностей извлечь определенную выгоду для себя, «или же как невозможность отличить запугивание от реальной правды, а преступные приказы от команд защищать людей».

Как сообщал УНИАН, генерал-лейтенант милиции в отставке Виталий Максимов, который в разные времена возглавлял управление милиции Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей, сообщил, что милиционерам перед отправлением в Киев демонстрируют фильм об избиении «Беркута», чтобы разозлить и настроить их против людей.

«Работникам органов внутренних дел перед отправлением в столицу сейчас демонстрируют фильм, он длится 7 минут. Там смонтированы кадры, где так называемые «титушки» бьют работников «Беркута», как из помещения КГГА на милиционеров выливают воду. То есть собрана та съемка, которая выгодна власти. Таким образом правоохранителей зомбируют, преступное руководство хочет настроить их против своего народа и на выполнение преступных приказов», – сообщал Максимов.