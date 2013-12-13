Милиционеров перед отправкой в Киев специально злят - генерал-лейтенант в отставке

Об этом УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщил генерал-лейтенант милиции в отставке Виталий Максимов, который в разное время возглавлял управления милиции Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.

«Работникам органов внутренних дел перед отправкой в Киев сейчас демонстрируют семиминутный фильм. Там смонтированы кадры, где так называемые «титушки» бьют работников «Беркута», как из помещения КГГА на милиционеров выливают воду. То есть, собраны те съемки, которые выгодны власти. Таким образом правоохранителей зомбируют, преступное руководство хочет настроить их против своего народа и на выполнение преступных приказов», – говорит Максимов.

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По его данным, реакция милиционеров на просмотренное видео разная.

«Многие правоохранители владеют реальной информацией, поскольку увеличивается количество каналов, которые подают правдивую информацию, это теперь не только «5-й канал». Многие люди в органах милиции, несмотря на давление, отказываются выполнять незаконные приказы руководства. В частности, в Тернополе милиционеры отказываются ехать в Киев, чтобы не выполнять приказы, направленные против свобод граждан», – отметил генерал.

По его словам, 11 декабря ночью из Тернополя должны были отправить 2 автобуса дополнительных сил правоохранителей в Киев. Однако 7 работников милиции отказались ехать в Киев и выполнять преступные приказы власти. Сейчас в отношении них готовятся материалы на увольнение.

Как сообщал УНИАН, вчера областное управление милиции официально подтвердило, что часть правоохранителей отказываются ехать в столицу и написали заявления на увольнение.