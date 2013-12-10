Почти 46% украинцев поддерживают евроинтеграцию - опрос

48,6% украинцев поддерживают акцию в центре Киева, 45,2% настроены против. При этом на Востоке с митингующими солидарны лишь 13,3% при 81% против, а на юге 32,8% при 59,9% против. Моральную поддержку Майдан получает с Запада – 84,2% и в Центре – 65,8%.

Несмотря на то, что 45,6% украинцев поддерживают интеграцию в Евросоюз и лишь 35,7% - Таможенный, на юге Украины союз с Россией и Казахстаном находит гораздо больше почитателей - 53,9%, а на Востоке поддержка вступления Украины в ТС превышает 61%. Поддержка интеграции в ЕС на Западе Украине - 81,1%, а в центре страны – 55,9%.

39,2% опрошенных уверены, что Соглашение об ассоциации с ЕС для Украины не выгодно. В том, что СА выгодно, безоговорочно верят лишь 5,1%, и 25,3% - полагают, что "достаточно выгодно". 30,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Решение Кабмина на время приостановить подготовку к подписанию СА и зоне свободной торговли считают обоснованным 35,8% украинцев, необоснованным – 34,2%.

48% опрошенных считают, что у Президента Украины Виктора Януковича были основания не подписывать ассоциацию и лишь 34,5% не видят таких оснований. С решением Президента солидарны 70% жителей Востока, 64,7% жителей Юга, 38% - центра и 19,2% - запада Украины.

Вместе с тем 55,2% украинцев считают, что руководство Украины должно продолжить переговоры по подготовке к СА, и в том, что оно будет подписано, солидарны в подавляющем большинстве регионов Украины, сообщает Укринформ.

В свою очередь на вопрос "В каком случае может стабилизироваться ситуация в стране", почти 40% уверены, что только в случае компромисса между действующей властью и оппозицией.