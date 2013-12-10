Эксперт призвал не обращать внимание на валютных спекулянтов

Об этом в эфире телеканала «Первый Национальный» заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ, отвечая на вопрос о том, как нынешняя ситуация влияет на курс гривны.

«Она формирует вызовы, но у нас есть ответы. Мне уже приходилось бывать в таких ситуациях, каждые 2-3 года обострение международной экономической ситуации на внешних рынках, или политическая ситуация, или микс того и другого, создаются вызовы для финансов, для банковской системы. Но мы научились давать ответы, и я оцениваю те ответы, которые мы сейчас даем, как абсолютно адекватные и достаточные», — сказал Литвицкий.

Он отметил, что в значительной степени стабилизации получилось достичь благодаря доверию населения к политике Нацбанка.

«Обострение международной ситуации не меньшее, чем было в 2008 году, есть политическое давление, а почему нет такого спада? Население доверяет Центробанку, потому что у людей была возможность проверить его на крепость, на гармонию между словом и делом», — пояснил руководитель группы советников.

Литвицкий сказал, что курсовая стабильность в значительной степени помогает поддерживать стабильную ситуацию в экономике в целом. И главным предохранительным механизмом от дестабилизации курса гривны сейчас является стабильность в течение последних лет.

«У нас есть предохранитель, поэтому курс держится стабильно последние 3-4 года. Возьмите прошлый год, те кто нас упрекал, что курс привязан, что не колеблется, они не правы. Колебания есть, но они находятся в тех пределах, к которым привыкло население и бизнес. На прошлой неделе был один день — 8,22, сейчас 8,13, начали с 8,08, потом 8,10, 8,11. То есть курс дышит, он колеблется. Но амплитуда этих колебаний не переходит предела. Поэтому, это сильный предохранитель — многолетний стабильный курс. Я присоединюсь к тому, что говорит первый вице-премьер (Сергей Арбузов — Ред), и наш глава Нацбанка (Игорь Соркин — Ред), что стабильность есть, и мы готовы, у нас есть инструменты, не обязательно это ограничительные меры, мы больше полагаемся на экономические меры», — пояснил Литвицкий.

Он отметил, что некоторые заинтересованные в дестабилизации политики и спекулянты валютного рынка неоднократно пытались проверить прочность позиции НБУ, но ситуация на валютном рынке осталась стабильной. Глава группы советников отметил, что сейчас отток наличной валюты из банковской системы в два-три раза меньше, чем наблюдался в минувшем году, что свидетельствует о доверии населения к национальной валюте и экономической политике в стране.

Литвицкий предупредил, что не нужно обращать внимания на заявления политиков и экспертов-паникеров об обвале гривны — они умышленно нагнетают такую ситуацию, чтобы усилить негативные настроения в обществе и заработать на валютном ажиотаже.