Эксперт призвал не обращать внимание на валютных спекулянтов
За последние годы Национальный банк Украины отработал достаточно механизмов для противостояния возможным колебаниям курса, поэтому нынешняя политическая ситуация не отразится на курсе гривны.
Об этом в эфире телеканала «Первый Национальный» заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ, отвечая на вопрос о том, как нынешняя ситуация влияет на курс гривны.
«Она формирует вызовы, но у нас есть ответы. Мне уже приходилось бывать в таких ситуациях, каждые 2-3 года обострение международной экономической ситуации на внешних рынках, или политическая ситуация, или микс того и другого, создаются вызовы для финансов, для банковской системы. Но мы научились давать ответы, и я оцениваю те ответы, которые мы сейчас даем, как абсолютно адекватные и достаточные», — сказал Литвицкий.
Он отметил, что в значительной степени стабилизации получилось достичь благодаря доверию населения к политике Нацбанка.
«Обострение международной ситуации не меньшее, чем было в 2008 году, есть политическое давление, а почему нет такого спада? Население доверяет Центробанку, потому что у людей была возможность проверить его на крепость, на гармонию между словом и делом», — пояснил руководитель группы советников.
Литвицкий сказал, что курсовая стабильность в значительной степени помогает поддерживать стабильную ситуацию в экономике в целом. И главным предохранительным механизмом от дестабилизации курса гривны сейчас является стабильность в течение последних лет.
«У нас есть предохранитель, поэтому курс держится стабильно последние 3-4 года. Возьмите прошлый год, те кто нас упрекал, что курс привязан, что не колеблется, они не правы. Колебания есть, но они находятся в тех пределах, к которым привыкло население и бизнес. На прошлой неделе был один день — 8,22, сейчас 8,13, начали с 8,08, потом 8,10, 8,11. То есть курс дышит, он колеблется. Но амплитуда этих колебаний не переходит предела. Поэтому, это сильный предохранитель — многолетний стабильный курс. Я присоединюсь к тому, что говорит первый вице-премьер (Сергей Арбузов — Ред), и наш глава Нацбанка (Игорь Соркин — Ред), что стабильность есть, и мы готовы, у нас есть инструменты, не обязательно это ограничительные меры, мы больше полагаемся на экономические меры», — пояснил Литвицкий.
Он отметил, что некоторые заинтересованные в дестабилизации политики и спекулянты валютного рынка неоднократно пытались проверить прочность позиции НБУ, но ситуация на валютном рынке осталась стабильной. Глава группы советников отметил, что сейчас отток наличной валюты из банковской системы в два-три раза меньше, чем наблюдался в минувшем году, что свидетельствует о доверии населения к национальной валюте и экономической политике в стране.
Литвицкий предупредил, что не нужно обращать внимания на заявления политиков и экспертов-паникеров об обвале гривны — они умышленно нагнетают такую ситуацию, чтобы усилить негативные настроения в обществе и заработать на валютном ажиотаже.