В НБУ успокаивают, что золотовалютных резервов достаточно

«Валютные резервы Центробанка в нынешнем году формировались в наименьшей степени за счет займов, чем это было в предыдущие годы. У нас есть значительно более $ 18 млрд, хотя один из моих коллег говорил, что меньше $ 17 млрд, так вот пускай он не переживает — больше $ 18 млрд. Этого абсолютно достаточно для того, чтобы выполнить все наши обязательства в ближайшее время. А в этом году мы все свои валютные обязательства уже выполнили. Поэтому не слушайте тех, кто говорит, что $ 18,8 млрд. — это критическая граница», — сказал Литвицкий.

Он отметил, что ранее Украина имела резервы на уровне $ 32 млрд, но почти на половину они были сформированы за счет заемных средств. Сейчас же формируются чистые резервы без внешних займов.

«Я в Национальном банке работаю с 2001 года, а советником разных высокопоставленных лиц — с 1994 года, и я помню, у нас первый валютный миллиард появился в резервах в 1999 году, один миллиард был резервов! Потом еще через четыре года — два, три, пять миллиардов, сейчас — 18,8 миллиардов. Кто-то вспоминает цифру в $ 32 млрд. Ну, если заняли у Международного валютного фонда $ 15 млрд, то, конечно, с учетом заемных средств резервы будут больше. У нас чистые резервы растут», — пояснил руководитель группы советников.

Отвечая на вопрос о том, как нынешняя экономическая и политическая ситуация отразится на курсе гривны, Литвицкий заверил, что Нацбанк намерен и далее придерживаться политики контролируемого плавающего курса и заверил, что текущая ситуация не окажет влияния на валютный рынок.

«Она формирует вызовы, но у нас есть ответы. Мне уже приходилось бывать в таких ситуациях. Каждые 2-3 года обострение международной экономической ситуации на внешних рынках, или политическая ситуация, или микс того и другого, создаются вызовы для финансов, для банковской системы. Но мы научились давать ответы, и я оцениваю те ответы, которые мы сейчас даем, как абсолютно адекватные и достаточные», — сказал Литвицкий.