Завод им.Е.О.Патона изготовил для ОАО «Турбоатом» уникальное оборудование

Заказчиком выступил ОАО «Турбоатом» – головная научная организация Министерства промышленной политики Украины по энергетическому машиностроению. «Турбоатом» сегодня входит в число ведущих турбостроительных фирм мира. Предприятие специализируется на выпуске турбин для тепловых, атомных электростанций, теплоэлектроцентралей, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин и парогазовых установок для ТЭС и другого энергетического оборудования. География поставок ОАО «Турбоатом» охватывает почти все континенты мира.

В последние годы в турбостроении наметилась тенденция проектирования и изготовления мощных паровых турбин со сварным комбинированным ротором, который вращает генератор переменного тока, вырабатывающий электрическую энергию. Сварной комбинированный ротор изготавливается из двух частей при помощи автоматической сварки под флюсом в узкую разделку. Такой способ изготовления существенно увеличивает виброустойчивость и надежность ротора в процессе эксплуатации, в высоко- и низкотемпературном режимах.

Специалистами ОКТБ Института электросварки им. Е.О.Патона по заказу ОАО «Турбоатом» разработана новая сварочная технология и оборудование для изготовления подобных роторов. Оборудование обеспечивает автоматическую дуговую сварку под флюсом кольцевых швов в глубокую разделку роторов мощных турбин, имеет три режима работы и систему управления сварочными процессами. Комплекс оборудования питается от сети 380 В, обеспечивая сварочный ток 150-500 А и напряжение на дуге 25-45 В. Наружный диаметр свариваемого изделия может быть в пределах 150-3450 мм, а глубина разделки – до 400 мм, линейная скорость сварки при этом может достигать 30 м/час.

Проверка работоспособности оборудования была проведена на испытательном участке Опытного завода сварочного оборудования в присутствии представителей «Турбоатома» и лично Б.Е.Патона, Президента Национальной Академии Наук Украины. По заключению приемочной комиссии, представленное оборудование может использоваться при сварке под флюсом в узкую разделку не только паровых турбин, но также изделий другой конфигурации.

Справка УНИАН. Опытный завод сварочного оборудования им. Е.О.Патона создан в 1959 году на базе экспериментального цеха по внедрению технологий, разработанных Институтом электросварки.

Институт электросварки им. Е.О.Патона разрабатывает, совершенствует и внедряет технологии дуговой сварки, сварки в защитных газах и автоматической сварки, контактной сварки, электрошлаковой сварки и переплава, электронно-лучевой сварки и напыления, плазменно-дугового переплава в разных отраслях.Вся продукция Опытного завода сертифицируется согласно Европейским стандартам (ЕС).

Опытный завод сварочного оборудования им. Е.О. Патона выпускает полный ассортимент сварочного оборудования и поставляет его в торговые сети и гипермаркеты Украины: Эпицентр, Новая Линия, ОБИ, ОЛДИ, а с января 2014 года – начинает поставки в крупнейший российский Строительный Торговый Дом «Петрович». Открыты представительства Завода в России (г. Санкт-Петербург) и Беларуси (г. Минск).

Завод сварочного оборудования им. Е.О.Патонатакже поставляет оборудование в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Польша, Чехия, Экваториальная Гвинея.

Среди клиентов Опытного завода: Азовтранскомплект, БелАЗ, Беларуськалий, Восток-Руда, Днепродзержинская ГЭС, Запорожсталь, К.А.Н. Строй, Киевводоканал, Киевэнерго, Коржевский специализированный горно-дробильный карьер, Криворожский завод горного оборудования, Перша приватнаброварня, ПлазмаТек, Познякижилстрой, Ростэнерго, Турбоатом и другие.