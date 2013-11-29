В Запорожье грабитель погиб при попытке бегства от милиции

Попытка двух злоумышленников ограбить квартиру на восьмом этаже завершилась трагедией. Пытаясь убежать через балкон, один из воров сорвался вниз.

В пятнадцать второго дня на линию 102 позвонил один из жителей Шевченковского района г. Запорожья , который сообщил, что в соседнюю квартиру , расположенной на восьмом этаже многоэтажки , открыв дверной замок , проникли двое неизвестных.

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По указанному адресу срочно выехал наряд патрульной службы милиции . Прибыв на место происшествия , правоохранители убедились , что дверной замок на входной двери сломаны . Когда вошли в квартиру , « незваные гости» уже находились на балконе , намереваясь скрыться. Один из них повис на перилах , а второй - сорвался вниз. И если первого патрульные вытащили наверх и передали следственно -оперативной группе , то для его подельника падения с высоты восьмого этажа оказалось роковым: мужчина погиб на месте происшествия. По факту проводится проверка , которая установит все обстоятельства квартирной кражи с трагическим финалом.