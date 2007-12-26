Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева выросла

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за минувшую неделю (с 17 по 24 декабря) выросла на 0,24% (6 долларов) – с 2482 долл. до 2488 долл. за 1 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

По данным компании, индекс ценового ожидания вторичной жилой недвижимости Киева за прошлую неделю вырос до плюс 0,2%. Текущее поведение индекса ценового ожидания дает основания говорить о процессе ценовых колебаний на рынке жилой недвижимости Киева.

Значение индекса доходности вторичного жилья за ноябрь 2007 г. составило 2% за месяц.

Эксперты отмечают, что индекс доходности вторичного киевского жилья был в 2,4 раза больше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам (в октябре т.г. – 10%), что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.

По данным компании, средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за период с 10 по 17 декабря снизилась на 8 долл. – с 2490 долл. до 2482 долл. за 1 кв.м.