СМИ: Украинская делегация просто не приехала на подписание договора о реверсе газа из Словакии

Это ставит под сомнение возможность реверсных поставок газа через Словакию объемом не менее 10 миллиардов кубометров в год, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РИА Новости.

«Украинские партнеры просто не явились», - сказал собеседник издания из Словакии, добавив, что впоследствии представители Украины прислали электронное письмо с предложением по новой редакции текста меморандума, хотя ранее все согласования были завершены.

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Источник из ЕС подтвердил отсутствие украинской стороны на подписании меморандума в Братиславе, однако отнесся к этому с пониманием. По его мнению, причиной стал политический кризис в стране, несмотря на который Украина все еще готова подписать меморандум.

Как сообщил 28 ноября украинский министр энергетики Эдуард Ставицкий, страна рассчитывает начать получать газ из Словакии со второй половины 2014 года.

Украина, добивающаяся от России снижения цены на газ, год назад начала закупать топливо в Европе. В ноябре 2012 года начались поставки газа через Польшу по соглашению с немецкой RWE. В конце марта Киев получил первые объемы газа через Венгрию.

Переговоры о реверсе через Словакию не раз затягивались. Посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Словакия не может начать реверс без согласования с «Газпромом» . Тот же утверждает, что реверс газа из Европы на Украину является не физическим, а виртуальным, и схема незаконна.