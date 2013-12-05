Яценюк говорит, что нынешний политический кризис невозможно решить в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на брифинге.

По его словам, “относительно политического диалога в Верховной Раде Украины, то мы очень четко хотим отметить - это не парламентский кризис, а это общеукраинский политический и экономический кризис. И поэтому парламентскими методами его решать невозможно”.

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Яценюк подчеркнул, что не в парламенте принимаются решения.

По его словам, уже были попытки в парламенте решить вопрос об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко, решить вопрос о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, но стало понятно, что “никто из членов Партии регионов ничего не решает в стенах ВР”.

Яценюк отметил, что оппозиция настаивает на выполнении трех требований: отставка правительства; освобождение всех политических узников — в том числе Юлии Тимошенко и 9-х незаконно арестованных участников Евромайдана; арест сотрудников “Беркута”, которые были задействованы в избиении студентов на Майдане Незалежности.