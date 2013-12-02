Украина и ЕЭК 18 декабря обсудят вопросы урегулирования торговых проблем с РФ

Вопросы урегулирования торговых вопросов между Украиной и странами Таможенного союза, в частности с Россией, будут обсуждены в ходе третьего заседания «Диалога по торговым вопросам», которое пройдет в Москве 18 декабря.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Заседание будут проводить министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

На сегодняшний день в правительстве Украины идет активная подготовка к заседанию и по его итогам ожидается снятие некоторых проблемных вопросов в торговых отношениях между Украиной и Россией.

"Думаю, что некоторые проблемы будут разрешены", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, «Диалог по торговым вопросам» учрежден в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины», который был подписан в сентябре 2012 году.

Первое заседание Диалога было проведено в Москве в ноябре 2012 г.