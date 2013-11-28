К декабрю поставки "Рошен" в Россию возобновятся
12:24, 28 ноября 2013Общество
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Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита в Москву главы Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей.
Проверки "Рошена" Россией окончены
Украинская кондитерская корпорация «Рошен» возобновит поставки своей продукции на российский рынок, приостановленные с лета текущего года с целью проведения проверок качества, до 1 декабря текущего года.
Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.
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Он сообщил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Москву и проведения переговоров с руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзором).
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