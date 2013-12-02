Основатель "Вконтакте" Дуров поддержал акции протеста в Украине

“Надеюсь, что текущие гражданские выступления в Киеве приведут к позитивным изменениям. Очевидно, что этот замечательный народ заслуживает более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей”, - отметил Дуров.

Свое мнение он сформировал из-за того, что украинские чиновники потребовали взятку в размере 100 тыс. долл. за возврат изъятого в Киеве летом этого года и до сих пор не возвращенного оборудования соцсети.

“Официально чиновники Украины несколько раз меняли причину, по которой они изъяли наши сервера. Неофициально для возврата нам нашего же оборудования украинские чиновники требовали взятку в размере 100 тысяч долларов”, - сообщил он.

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Дуров также подчеркнул, что в результате изъятия оборудования, “население Украины потеряло быстрый доступ к Вконтакте, а украинская экономика - миллионы долларов потенциальных инвестиций”.

Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. По разным подсчетам, вчера в акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве приняли участие до полумиллиона человек. За ночь участники акции возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Сейчас на Майдане обстановка относительно спокойная, однако часть активистов протеста заблокировали подъезды и входы в здание Кабинета министров.

Справка УНИАН. В июле 2013 года Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве изъяли файловые накопители с информацией разного характера у компании "Дата-Айикс ЮЭЙ", в том числе содержащей ссылки на социальную сеть «Вконтакте».

Позднее Миндоходов также заявило, что на изъятых украинских серверах "Вконтакте" был выявлен незаконный видеконтент, содержащий, в том числе, детскую порнографию, в связи с чем 11 июля было открыто уголовное производство.

На заявление министерства основатель “Вконтакте” ответил, что стоимость изъятого оборудования составляет полмиллиона долларов. Он также отверг обвинения Миндходов, связанные с детской порнографией, назвав обнародованные украинскими чиновниками цифры "заведомо ложными".