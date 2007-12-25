«Мисс Украина» скоро станет женой миллиардера (фото)

Александра Николаенко - президент национального конкурса "Мисс Украина-Вселенная" - выходит замуж за друга и партнера по бизнесу известного миллиардера Дональда Трампа. Это 72-летний американец Фил Раффин - так зовут избранника Александры, который также является миллиардером, владельцем недвижимости, казино в Лас-Вегасе и Канзасе, пишет газета "Сегодня". Оказалось, что Раффин неоднократно делал предложение Александре, но она долго раздумывала, хотя их отношения, как выяснилось, продолжаются уже ни один год.

"Свадьба будет в начале будущего года. Сначала мы думали сделать все по-скромному, но затем решили, что бракосочетание должно быть шикарным и по-настоящему торжественным, - рассказала газете Александра. - Гостей будет много. Кроме моих близких родственников, в Штаты прилетит и компания друзей.

Подвенечное платье невесте шьет известный американский дизайнер Майкл Корс. Выступать будут звезды, возможно, Селин Дион.

О скандальном чартерном рейсе в Париж с Николаем Рудьковским - экс-министром транспорта и связи за государственный счет (а это 400 тысяч гривен), в который якобы г-н Рудьковский летал с "Мисс Украина" Николаенко, в окружении Александры журналистам сказали: "В этот день 9 июня Саша вместе с Людмилой Бикмуллиной были в Киеве на вручении премии Катерины Осадчей "ТОП-10 светских леди Украины". Николаенко абсолютно необоснованно втянули в политический скандал". Сама Алесксандра отказалась комментировать все, что с этим связано. А друзья Николаенко говорят, что, конечно, этот скандал ей не кстати — могут возникнуть проблемы с подготовкой к свадьбе.

Состояние Фила Раффина оценивается в 1,6 миллиарда долларов, а жить он не может без своих персональных самолетов. Завтрак миллиардер не представляет без крепкого кофе и японских суши, а два час в день тратит на чтение. Раффин не религиозен, никогда не молится и верит в науку. Самым большим упущением считает то, что не купил нефтепровод тогда, когда была такая возможность. Его хобби — гольф. Раффин говорит, что если бы не занимался бизнесом, стал профессиональным игроком в гольф.

У будущего супруга Николаенко трое детей и уже есть внуки. Как известно, Раффин - друг миллиардера Дональда Трампа - президента конкурса "Мисс Вселенная".