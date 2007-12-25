Министерство образования ввело ограничение для абитуриентов

В связи с тем, что со следующего года вступление в высшие учебные заведения будет происходить путем независимого внешнего тестирования, министерство образования ввело ограничение: выпускник школы сможет одновременно подать свои документы только на девять факультетов - максимально по три в одно учебное заведение, передает Немецкая волна.

Были случаи, когда абитуриент одновременно подавал документы на двенадцать факультетов одного вуза, говорит директор Львовского регионального центра оценивания образования Лариса Середяк, и это вызывало технические трудности. Середяк также сообщила, что из 60 тысяч потенциальных поступающих Львовской, Волынской и Ривненской областей на внешнее тестирование пока зарегистрировалась только треть. Такую низкую активность выпускников можно объяснить двумя причинами, говорит Середяк. Большинство высших учебных заведений до сих пор не вывесили списки необходимых предметов для вступления. Кроме этого, на Львовщине острая проблема с паспортными бланками, отмечает директор центра, и выпускники не могут получить паспорт, который необходим для регистрации. Во время самого тестирования, которое будет происходить в апреле-мае, дети с недостатками зрения могут рассчитывать на определенные льготы, сообщила Середяк. Они получат больше времени на ответе. На сколько больше, еще не определено. А контроль за тестовыми тетрадями будет осуществлять государственная служба охраны.