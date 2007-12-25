В России ”Ирония судьбы. Продолжение” собрала $7 миллионов за выходные

За минувшие выходные фильм "Ирония судьбы. Продолжение" режиссера Тимура Бекмамбетова собрал в российском прокате семь миллионов долларов. По данным газеты "Время новостей", в российские кинотеатры было поставлено 905 копий фильма, что, по подсчетам корреспондентов издания, означает, что каждую копию новой "Иронии" посмотрело не более двух тысяч зрителей.

Издание также отмечает, что в 1976 году оригинальный фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (запоздалым продолжением которого и является новая картина режиссера "Ночного" и "Дневного дозора") после демонстрации по центральному телевидению в кинотеатрах посмотрели семь миллионов человек. За какой период года приводятся эти данные, а также как они должны соотноситься с семью миллионами долларов, заработанными новым творением Бекмамбетова за три дня, "Время новостей", правда, не указывает. В соответствующей заметке лишь поясняется, что на каждую копию "Иронии судьбы" Рязанова пришлось по 24 тысячи зрителей, отмечает Лента.ру.

Фильм "Ирония Судьбы. Продолжение", повествующий о детях главных героев оригинальной картины, появился на экранах страны 20 декабря 2007 года. Создатели фильма надеются заработать на новой "Иронии" в прокате 45 миллионов долларов. По телевидению эту картину не будут показывать до 2009 года.