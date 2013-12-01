СМИ: Суд все же запретил акции возле Кабмина, Рады и АП

Такое решение суд принял сегодня ночью, сообщает Радио Свобода.

Киевская городская государственная администрация 30 ноября обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить проведение массовых акций на Майдане Незалежности, Европейской площади, а также у центральных органов государственной власти.

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Ограничение права граждан на мирный протест "связано с необходимостью продолжить работы по установке новогодней елки и подготовку к установлению Новогодне-рождественского поселка», утверждает столичная власть.

В перечне мест, где запрещены массовые акци, нет парка Шевченко и Михайловской площади, которые оппозиционные политики называют отправными точками протестов 1 декабря.

На улице Банковой в Киеве размещена администрация президента, на Грушевского - дома правительства и Верховной Рады, на Богомольца - министерство внутренних дел.