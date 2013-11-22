Соглашение о поставках газа из Словакии в Украину "почти готово" - ЕК

"Мы приблизились к подписанию соглашения. Это соглашение позволит Украине и Словакии начать реверсивные поставки газа из Словакии в Украину", - сказала УНИАН Пресс-секретарь комиссара Оттингера Марлен Холзнер.

На этом этапе, добавила она, большей информации нет, но соглашение может быть подписано "уже в ближайшие дни".

Против реверсивных поставок газа из Словакии активно выступает российский "Газпром."

Как заявлял в октябре с.г. во время визита в Брюссель министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, из Словакии Украина могла бы получать более десяти миллиардов кубических метров газа в год.

В настоящее время Украина получает газ в реверсивном режиме из Польши и Венгрии, и планирует в будущем импортировать газ из Хорватии через Венгрию.

Тестовые поставки газа из Словакии в реверсивном режиме начались в середине мая этого года.